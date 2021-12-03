Охранявшему пермский университет в день трагедии ЧОПу вынесли предупреждение

Пермь, 3 декабря. ЧОП «Арсенал-Регион», сотрудники которого обеспечивали безопасность в ПГНИУ в день трагедии, вынесли предупреждение. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.

За повторное нарушение охранное предприятие будет лишено лицензии. Также решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Установлено, что у охранника ЧОП не было лицензии на осуществление деятельности. Это означает, что он не проходил обучение, не был у нарколога и психиатра.

В 2019 году суд дважды выносил предупреждение в «Арсенал-Регион». Заявителем тогда выступала Росгвардия.

Ранним утром, 20 сентября, первокурсник ПГНИУ устроил стрельбу в здании вуза. В результате ЧП погибли шесть человек. Несколько в тяжелом состоянии доставили на вертолете МЧС в Москву. Все они уже выписаны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что присяжные вынесли вердикт в отношении тренера по единоборствам в Перми. Краевой суд отправил мужчину на пожизненное заключение.