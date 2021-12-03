Пермскому тренеру дали пожизненное за тяжкие преступления

Пермь, 3 декабря. Присяжные вынесли свой вердикт в отношении 45-летнего тренера по единоборствам в Перми. Краевой суд отправил мужчину на пожизненное заключение.

Его признали виновным по пяти статьям УК РФ, в том числе, убийство, оставление в опасности, хранение оружия, разбой, незаконный сбыт наркотиков.

По информации прокуратуры Пермского края, он совершил ряд тяжких преступлений, в частности, в мае 2009 года убийство молодой супружеской пары.

«Он знал, что у знакомого есть более 1 млн рублей. Они договорились о встрече. Вместе с соучастниками он попал в квартиру, совершил убийство женщины, а затем они подвергли жестоким пыткам мужчину с целью получить от него сведения о месте нахождения денег. От полученных травм потерпевший скончался. Преступники обыскали квартиру и похитили деньги, мобильные телефоны, цифровую технику», — пояснили в прокуратуре.

Шестимесячного сына обвиняемые не тронули, но оставили его «в беспомощном состоянии».

Также доказано, что мужчина дважды сбыл более 120 грамм героина в Перми. Преступник пытался обжаловать приговор, но результатов это не принесло.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что тренера муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» задержали по подозрению в развращении 12-летней воспитанницы в Перми.