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В Перми кота вылечили от коронавируса за 93 дня

Общество
В Перми кота вылечили от коронавируса за 93 дня
vk.com  /  Малыш Блиц борется с коронавирусом!

Пермь, 3 декабря. Кот Блиц из столицы Прикамья, благодаря врачам и неравнодушным людям, смог вылечиться от COVID-19. Больше трех месяцев он проходил терапию.

«Это лучший подарок ко дню рождения Кати — невероятно стойкой и нежной девушки, которая поверила в Блица и лечила его на протяжении 93 дней», — написано в сообществе «Малыш Блиц борется с коронавирусом!».

Сама Екатерина сообщила, что по результатам анализов и УЗИ было принято решение уйти в зону ожидания. За несколько месяцев были моменты, когда Блиц натурально пугал ухудшением состояния, вспоминает Катя.

В Перми кота вылечили от коронавируса за 93 дня
vk.com / Малыш Блиц борется с коронавирусом!
За время лечения было куплено 42 флакона лекарства на сумму 168 тысяч рублей. На сопутствующую терапию потрачено еще 57 тысяч. Также у кота появилась глазная форма ФИПа (вирусный перитонит), но в ветклинике смогли сохранить зрение.

«Не забрасывайте группу, пожалуйста, очень интересно наблюдать за уникальным котом и его семьей», — пишет в соцсети Роман Н.

«Малыш Блиц и Катя молодцы! Вы преодолели такой долгий и не простой путь! Здоровья вам обоим, удачи и пусть маленький комочек счастья всегда приносит радость», — добавляет Павел В.

Коронавирус у животных сам по себе никак не проявляется. По словам ветеринаров, питомец перестает есть, становится вялым, его начинает тошнить.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в одном из микрорайонов Перми жестоко убили собаку. Подростки или дети, в этом будут разбираться правоохранители, засунули животному в пасть петарду.

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пермь животные коты лечение коронавирус
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