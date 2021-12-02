Непривытых сотрудников крупного завода в Перми не пустили на работу

Пермь, 2 декабря. Около 100 сотрудников крупного завода «Машиностроитель» в столице Прикамья не смогли попасть на работу. Руководство приняло решение не пускать тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса.

На предприятии журналистам пояснили, что выполняют постановление главного санитарного врача Пермского края. Там же уточнили, что 95% сотрудников на заводе привиты, и отметили, что речи об увольнении непривитых работников не идет.

Согласно распоряжению Роспотребнадзора, 20% персонала могут иметь медотвод от прививки, но, по данным профсоюза, у людей, собравшихся на проходной завода, такой справки нет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что НПО «Искра» обязали выплатить башкирской компании порядка 48 млн рублей. Это долг одного из крупнейших предприятий Прикамья за изготовление и поставку газоперекачивающих агрегатов.