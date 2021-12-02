Пермский чиновник отказался от взятки в миллион рублей

Пермь, 2 декабря. 10 млн. рублей штрафа заплатит компания, которая безуспешно пыталась дать взятку чиновнику в Перми. Об этом ФАН сообщили в прокуратуре Прикамья.

Летом 2021 года гендиректор коммерческой организации передал через посредников представителю исполнительной власти Пермского края деньги в размере свыше одного миллиона рублей. Предприниматель надеялся на помощь в победе в аукционе на поставку медоборудования.

«Он отказался от денег, сообщил в правоохранительные органы. Передача средств происходила под контролем сотрудников полиции, коммерсант был задержан на месте преступления, — рассказали в прокуратуре. — Поскольку юрлицо, от имени которого совершены коррупционные действия, не освобождается от ответственности, в отношении организации прокуратурой возбуждено административное дело».

Общество признано виновной. Назначен штраф в размере 10 млн рублей. В настоящее время в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермяки отказываются от денег при расселении из аварийного жилья. Они боятся, что таким образом соглашаются с суммой компенсации.