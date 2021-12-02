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Ребенок погиб от удара током в Перми

Происшествия
Ребенок погиб от удара током в Перми
pixabay.com  / 

Пермь, 2 декабря. Уголовное дело за причинение смерти по неосторожности возбуждено в столице Прикамья. В среду, 1 декабря, в одном из районов обнаружено тела маленького ребенка.

В краевом Следственном комитете ФАН пояснили, что мальчик 2011 года рождения получил удар током. Ребенок умер до приезда медиков.

В СК по Пермскому краю добавили, что осмотр места происшествия проведен, свидетелей продолжают допрашивать, проводятся судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что педагога районной спортивной школы олимпийского резерва задержали по подозрению в развращении 12-летней воспитанницы в Перми.

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