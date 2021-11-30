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Происшествия
Порезавшим таксиста в Перми студентам вынесли приговор
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Порезавшим таксиста в Перми студентам вынесли приговор

Происшествия
Порезавшим таксиста в Перми студентам вынесли приговор
Невские Новости  / 

Пермь, 30 ноября. Трех студентов колледжа, которые летом 2021 года напали с ножами на таксиста, отправили в колонию. Молодые преступники получили по 6 и 6,5 лет.

В июне студенты пермского колледжа вызвали такси. Когда парни сели в машину, один из них набросил удавку на шею водителя, двое других стали наносить удары ножами в грудь и шею.

Затем преступники перетащили тяжелораненого таксиста на заднее сиденье и решили покататься на его машине. Один из них похитил из автомобиля сотовый потерпевшего.

В итоге двоим студентам суд назначил наказание виде шести лет лишения свободы. Молодому человеку, совершившему кражу телефона, — 6,5 лет колонии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жителя Прикамья обвиняют сразу по нескольким статьям, в частности, убийство, хищение и сбыт оружия, угон транспортного средства.

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