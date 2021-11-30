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Коронавирусные ограничения в Прикамье продлили до 10 января 2022 года

Общество
Коронавирусные ограничения в Прикамье продлили до 10 января 2022 года
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Пермь, 30 ноября. Действие текущих мер по противодействию коронавирусу продлили до 10 января 2022 года. В частности, до окончания новогодних каникул посещение заведений розничной торговли, фитнес-центров, кинотеатров, совершение покупок в ТЦ возможно только с QR-кодами.

Также продлеваются ограничения на работу общепита в период с 23:00 до 06:00, только не на услуги по доставке и самовывозу кафе в аэропортах и вокзалах. 

Продолжают действовать QR-коды для сотрудников ряда организаций, расположенных в бизнес-центрах, и режим строгой самоизоляции для невакцинированных жителей 60+.

В Пермском крае до 10 января 2022 года подлежат отмене или переносу на более поздний срок проведения запланированных массовых мероприятий.

По данным на 29 ноября, с начала диагностики Роспотребнадзором подтверждено в Пермском крае 140 077 случаев новой коронавирусной инфекции. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодому человеку с инвалидностью Владу, который из-за коронавируса потерял всех родных, и мог оказаться в интернате, нашли опекуна.

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пенсионеры пермский край ограничительные меры общепит коронавирус
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