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Скончалась 19-летняя чемпионка Европы по тхэквондо из Перми

Общество
Скончалась 19-летняя чемпионка Европы по тхэквондо из Перми
vk.com  /  «Тхэквондо Пермь. «ТАЭКО - клуб»

Пермь, 30 ноября. Чемпионка Европы по тхэквондо среди юниоров Арина Биктимирова скоропостижно скончалась в столице Прикамья. Девушке было всего 19 лет.

Причина смерти пока не известна. Прощание с Ариной состоится в среду, 1 декабря, с 11:45 до 12:45 на ул. Новогайвинская, 71.

«Арина была абсолютно здорова. Перед Чемпионатом Европы, который она выиграла, Арина проходила углубленное медицинское обследование. Никаких проблем со здоровьем не было. А в 4 утра ее не стало», — пишут друзья спортсменки в в группе «Тхэквондо Пермь. «ТАЭКО — клуб».

Арина училась на втором курсе ПГНИУ и мечтала покорить новые вершины в спорте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что скончался один из выдающихся ученых ПНИПУ, заслуженный работник высшей школы и действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Герман Колмогоров.

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