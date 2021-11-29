Жители села остались без автобуса: власти отменили единственный транспорт до Перми

Пермь, 29 ноября. Жители одного из сел Прикамья рассказали в социальных сетях, что администрация Добрянки отменила единственный автобус, который ходил от них в Пермь. Несмотря на незначительное расстояние в 70 км, другого общественного транспорта просто нет.



В минтрансе Пермского края журналистам сообщили, что транспортную связь между населенными пунктами внутри муниципалитета обеспечивают местные власти. В администрации Добрянского городского округа пока никак не отреагировали на запросы пермских СМИ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что УФАС начало проверку обоснованности повышения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Прикамье. 27 и 28 ноября произошло второе за минувшую неделю резкое повышение общего уровня розничных цен.