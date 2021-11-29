Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 21:39
21:36
Весь мир
Цыганов об установке памятника российским инструкторам в ЦАР: повод гордиться нашими ребятами
21:26
Общество
Какие изменения ждут россиян с декабря
21:18
Спорт
Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
21:13
Армия
Представительство ЛНР: военнослужащие ВСУ обстреляли село Николаевка в Донбассе
21:09
Весь мир
Турецкие власти рассказали о жертвах урагана в Стамбуле
21:06
Общество
Власти Самары решили проблему ясельных мест, заплатив частным детсадам
21:02
Армия
Ростех анонсировал создание «умного» прицела для стрелкового оружия
20:59
Армия
Баранец ответил на высказывание полковника ВСУ о российской армии пословицей про собаку
20:59
Общество
Алиса Погудкина из движения «Поколение Z» рассказала о победе в конкурсе соцпроектов
20:59
Шоу-бизнес
Баскова сравнили с Милохиным из-за татуировки и черных ногтей
Все новости

Жители села остались без автобуса: власти отменили единственный транспорт до Перми

Общество
Жители села остались без автобуса: власти отменили единственный транспорт до Перми
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Пермь, 29 ноября. Жители одного из сел Прикамья рассказали в социальных сетях, что администрация Добрянки отменила единственный автобус, который ходил от них в Пермь. Несмотря на незначительное расстояние в 70 км, другого общественного транспорта просто нет.

В минтрансе Пермского края журналистам сообщили, что транспортную связь между населенными пунктами внутри муниципалитета обеспечивают местные власти. В администрации Добрянского городского округа пока никак не отреагировали на запросы пермских СМИ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что УФАС начало проверку обоснованности повышения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Прикамье. 27 и 28 ноября произошло второе за минувшую неделю резкое повышение общего уровня розничных цен.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители села остались без автобуса: власти отменили единственный транспорт до Перми
пермский край автобус общественный транспорт село добрянка
Комментировать