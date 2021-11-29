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Почти 24 миллиона просмотров набрало видео пермяков с прорывом подвесного потолка

Общество
Почти 24 миллиона просмотров набрало видео пермяков с прорывом подвесного потолка
Pr Scr Tik Tok  /  @lilaa_che / TikTok

Пермь, 29 ноября. Видео семейной пары о невероятном потопе в квартире в столице Прикамья собрало уже почти 24 миллиона просмотра в TikTok. Инцидент произошел еще летом 2021 года.

Осенью 2020 в доме начался капитальный ремонт. Кровлю разобрали и забыли. Когда начал таять снег, потолок стал протекать. Субподрядчик пошел на встречу и регулярно откачивал воду. Но летом в Перми были сильные дожди, и во время одного из таких подвесной потолок не выдержал и лопнул.

Известно, что семья сейчас вынуждена снимать жилье, 90% которого оплачивал субподрядчик. Но потом фонд капремонта Прикамья контракт с управляющей компаний разорвал и нашел нового подрядчика. В итоге молодые люди подали иск в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по итогам конкурса журнала National Geographic Traveler «Сокровища России» в число лучших попали Кунгурская ледяная пещера и пеший маршрут «К вершине Северного Басега».

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