Резкое повышение цен на бензин в Прикамье проверит УФАС

Пермь, 29 ноября. УФАС начало проверку обоснованности повышения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Прикамье. 27 и 28 ноября произошло второе за минувшую неделю резкое повышение общего уровня розничных цен.

В ведомстве ФАН пояснили, что суммарный рост по бензинам составил 64 копейки за литр, по дизельному топливу — 1,60 рубля за литр. 7,24% (АИ-92), 7,16% (АИ-95), 7,89% (ДТ).

«В целом по России инфляция в октябре составила 6,49%, а в Пермском крае — 6,77%. Одновременно с этим территориальные биржевые индексы на нефтепродукты демонстрируют понижательный тренд с октября 2021 года. По данным АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в период с 1 октября по 26 ноября стоимость бензинов АИ-92 снизилась на 13,25%, АИ-95 — на 15,42%», — рассказали ФАН в Пермском УФАС России.

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» занимает доминирующее положение на розничных рынках бензинов и дизельного топлива региона с долей свыше 70%. В компанию направлен запрос необходимых пояснений и документов. В случае обнаружения в действиях ООО признаков установления монопольно высокой цены, будет возбуждено дело.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что УФАС Прикамья провело проверки после сообщений граждан о подорожании стройматериалов в регионе. В ведомстве пояснили, что 2021 году цены на них росли быстрыми темпами.