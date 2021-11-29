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Скончался один из выдающихся пермских ученых Герман Колмогоров

Общество
Скончался один из выдающихся пермских ученых Герман Колмогоров
pstu.ru  /  Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Пермь, 29 ноября. Скончался один из выдающихся ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), доктор технических наук, заслуженный работник высшей школы и действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Герман Леонидович Колмогоров. Ему был 81 год.

Колмогоров родился в 1940 году в Перми. После окончания УПИ в Свердловске он начал работать преподавателем в Уральском политехникуме. В 1964 году Герман Леонидович поступил в аспирантуру кафедры «Динамика и прочность машин» пермского политеха.

В 1968 году защитил кандидатскую. Затем более 30 лет он возглавлял кафедру «Динамика и прочность машин». 

Профессор Колмогоров является разработчиком нового направления в механике деформированного тела — теории гидродинамической подачи смазки в технологических процессах пластического деформирования.

Колмогоров — автор и соавтор более 300 научных работ, среди которых — 200 статей в центральной печати и восемь монографий. Совместно с коллегами исследователь зарегистрировал более 90 патентов на изобретения. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета нашли способ снизить шум от самолетных двигателей.

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пермь ученый скончался профессор политехнический университет
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