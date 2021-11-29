Депутат Заксобрания Прикамья Поздеев попал в больницу с травмами

Пермь, 29 ноября. Депутат Заксобрания Прикамья Михаил Поздеев попал с травмами в больницу. По информации источников «Коммерсанта», предварительно у него диагностирован перелом носа и скуловой кости.

Находясь в «скорой» парламентарий рассказал, что травмы ему нанесла якобы супруга. Однако в комментарии URA.RU Поздеев пояснил, что потянул руку, когда упал в подъезде. Сейчас, по его словам, здоровью уже ничего не угрожает.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что миллиардер Дмитрий Рыболовлев принял решение свернуть значительную часть своего бизнеса в Прикамье. Речь идет о финансовых компаниях и недвижимости.