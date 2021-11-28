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Суд взыскал с ФССП крупную сумму за испорченный отдых пермячки и ее дочери в ОАЭ

Общество
Суд взыскал с ФССП крупную сумму за испорченный отдых пермячки и ее дочери в ОАЭ
pixabay.com  / 

Пермь, 28 ноября. Суд взыскал с Федеральной службы судебных приставов в пользу жительницы столицы Прикамья стоимость путевки в ОАЭ. Иск о компенсации морального вреда был подан к ФССП России, УФССП по Пермскому краю, Пограничной службе ФСБ России.

В пресс-службе Индустриального районного суда Перми ФАН рассказали, что в марте 2021 года женщина приобрела путевку в Эмираты для себя и своей несовершеннолетней дочери. Пермячка заплатила 151 906 рублей.

При этом у нее был долг, который мешал вылету за рубеж. Женщина лично оплатила в кассу ОСП задолженность, взысканную решением Арбитражного суда, в размере 51 238 рублей.

«На момент оплаты исполнительное производство еще не было возбуждено. Во время вылета в ОАЭ в аэропорту «Большое Савино» ей было отказано в пересечении границы и выдано уведомление о наличии ограничения права на выезд из РФ на основании решения УФССП России», — пояснили в суде.

В итоге с «Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов за счет казны РФ» в пользу истца были взысканы стоимость путевки, расходы по оплате услуг представителя (16 000 рублей) и компенсацию морального вреда (10 000 рублей).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ПАО «НПО «Искра» обязали выплатить башкирской компании ООО «УралГазРемонт» порядка 48 млн рублей. Это долг одного из крупнейших предприятий Прикамья за поставку газоперекачивающих агрегатов.

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