Разорвало на части: люди чудом выжили в серьезном ДТП в Прикамье

Пермь, 28 ноября. На автодороге Кукуштан-Оса произошла серьезная авария. В результате столкновения с Renault отечественный автомобиль разорвало пополам.

vk.com / ЧП ДТП Пермь

По официальным данным МВД, пострадало четыре человека. Двое — в иномарке, двое — отечественной легковушке. Но ряд очевидцев в соцсетях до сих пор пишут о семи пострадавших.

vk.com / ЧП ДТП Пермь

По предварительной информации, водитель ВАЗа не справился с управлением, машину занесло и выбросило на «встречку».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Иномарка Hyundai и грузовик «Газон» столкнулись на трассе М7 «Волга» в Пермском крае. Пострадал ребенок.