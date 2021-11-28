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Разорвало на части: люди чудом выжили в серьезном ДТП в Прикамье

Происшествия
Разорвало на части: люди чудом выжили в серьезном ДТП в Прикамье
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 28 ноября. На автодороге Кукуштан-Оса произошла серьезная авария. В результате столкновения с Renault отечественный автомобиль разорвало пополам.

Разорвало на части: люди чудом выжили в серьезном ДТП в Прикамье
vk.com / ЧП ДТП Пермь
По официальным данным МВД, пострадало четыре человека. Двое — в иномарке, двое — отечественной легковушке. Но ряд очевидцев в соцсетях до сих пор пишут о семи пострадавших.

Разорвало на части: люди чудом выжили в серьезном ДТП в Прикамье
vk.com / ЧП ДТП Пермь
По предварительной информации, водитель ВАЗа не справился с управлением, машину занесло и выбросило на «встречку».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Иномарка Hyundai и грузовик «Газон» столкнулись на трассе М7 «Волга» в Пермском крае. Пострадал ребенок.

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Все новости / Происшествия / Разорвало на части: люди чудом выжили в серьезном ДТП в Прикамье
дтп пермский край полиция пострадавшие очевидцы
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