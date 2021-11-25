Пермяки отказываются от денег при расселении из аварийного жилья: ФАН узнал причину

До конца ноября Пермский край получит опережающее финансирование в размере 1,2 млрд рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ для досрочной реализации программы расселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Благодаря досрочному финансированию мы получим порядка 9,5 млрд рублей. Эти средства дадут возможность расселить до 2023 года более 16 тысяч жителей региона», – сказал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

В министерстве строительства Пермского края ФАН уточнили, что второй этап 2020 и 2021 годов полностью завершили 16 муниципалитетов: Кизел, Гремячинский, Оханский, Александровский, Березовский, Гайнский, Еловский, Куединский, Ильинский, Юсьвинский, Кудымкарский, Бардымский, Большесосновский, Нытвенский и Осинский городские и муниципальные округа и Пермский муниципальный район. В благоустроенные квартиры и дома переехали 699 человек.

Однако при всей положительной динамике в этом вопросе регулярно появляются спорные ситуации. При этом связаны они совсем не с нежеланием людей покидать свои квартиры и дома. Корреспондент ФАН на нескольких пермских примерах попытался разобраться, почему возникают такие ситуации.

Деньги у нотариуса

17 ноября 2021 года к жильцам дома на Монастырской, 75 пришли судебные приставы с бумагами о выселении. Действительно, дом признан аварийным, есть решения суда о выплате компенсаций, но не о выселении граждан.

gorodperm.ru / Управление жилищных отношений Перми

«Эта постройка не является объектом культурного наследия. Вблизи дома ведутся масштабные строительные работы, что создает угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому существует острая необходимость сноса этого здания, — пояснили в управлении. — Согласно решению Ленинского районного суда, гражданам выплачены возмещения за изымаемые жилые помещения. Деньги перечислены на депозит нотариуса. Одной из семей предоставлено временное жилье до момента переселения в собственные квартиры».

Как сообщили ФАН в управлении жилищных отношений администрации Перми, дому по улице Монастырской, 75 уже более 100 лет. Он признан аварийным и подлежит сносу.

Городские власти предложили жильцам за квартиру в доме, расположенном в самом центре Перми, менее 2 млн рублей. При этом приватизированную землю, на которой находятся их постройки, не учитывают. Сумма, естественно, не устраивает собственников. По словам юриста Станислава Шестакова, существует немало прецедентов, когда люди отказываются от денег, причем не по сути, а просто не забирают их.

«Действительно, люди боятся, что таким образом они признают законность этой суммы. На самом деле это не так. Я всегда говорю — берите деньги и оспаривайте в суде. Но вы возьмите их — этот факт не означает вовсе, что вы согласились с решением и что вы лишаетесь права обжаловать его в кассационном порядке. Иначе должник вправе внести деньги на депозит нотариуса, что и произошло, и они будут лежать там. И в этом случае считается, что обязанности должника исполнены», — пояснил ФАН Шестаков.

Еще в 2020 году в интервью РБК жители дома на Монастырской, 75 рассказали, что даже не знали, что администрация подала на них в суд и идут процессы. Люди говорили, что если бы они были в курсе, что землю хотели выкупить, то заказали бы независимую экспертизу.

«Когда мы добились на почте, чтобы нам выдали письма, нам ответили, что на нашем доме стоит пометка «снесен». Поэтому сотрудники почты возвращают письма адресатам, которые их направляли со справкой, что дома такого нет. Письма начали приходить только в начале августа, когда мы два раза написали заявление в главпочтамт и два раза были у главы в администрации Ленинского района», — поясняли жители.

Аварийный музей

Стоит отметить, что дом на Монастырской выглядит реально страшновато и даже визуально опасен для жильцов. То же самое можно сказать и про здание по адресу Щербакова, 16.

vk.com / Народный комиссар

18 ноября 2021 года председатель СКРпоручил отчитаться следственное управление Пермского края по факту неоднократных жалоб жителей на невыносимые условия проживания в этом аварийном доме. Люди заявляют о полном бездействии властей.

В 2019 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Он включен в реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания. Расселение дома планируется после 2023 года, пояснили ФАН в администрации Перми.

«До этого времени жители могут воспользоваться маневренным жилищным фондом», — уточнили в мэрии.

Это единственное реальное предложение и действие за последние 10 месяцев с момента выхода большого количества публикаций в разных СМИ, в том числе федеральных, по ситуации с домом, который жильцы и общественные активисты превратили в музей.

Как рассказал ФАН старший по дому Алексей, людям предлагали по закону по шесть квадратных метров на человека в одном из общежитий. Ни один из жильцов на это не согласился. Про какую-либо компенсацию никто пока не слышал.

«У меня есть только одна официальная бумага о расселении до 31 декабря 2025 года. Сейчас, я смотрю, уже в СМИ появляется информация о 2023 годе, причем со слов администрации. В Следственном комитете нам говорят, что процедура запланирована на «после 2024 года». Понятно, что слова – это слова, и существует официальный документ. Но все-таки это немного путает жильцов», — говорит Алексей.

Но самому дому все эти разговоры не мешают продолжать разрушаться. По словам жителей, в крыше появились дополнительные дыры, лестничная площадка в первом подъезде отошла от стены еще больше, по полу ходить уже страшновато.

В пермской мэрии пояснили, что у дома есть обслуживающая организация — ООО «Ликас». В связи с признанием дома аварийным собственники помещений освобождены от уплаты за текущий ремонт и содержание. Ответственность в этой части возложена на управляющую компанию.

По расчетам дольщиков

Еще одним известным примером спора между властями и жильцами аварийных помещений являются дома по адресам Окулова, 11, 12 и 13. Сначала появилась информации о том, что на этой территории хотят построить новый театр. Выселение людей связывали с государственными нуждами. Но вот сумма компенсаций явно не соответствовала заявленным планам — от 800 тыс. рублей.

wikimapia.org / Окулова, 12

Позже от идеи строительства театра на этом участке отказались, но запланировали трансформаторную подстанцию для учреждения культуры. И жители тогда не понимали, зачем для этого выселять сразу несколько домов.

31 августа 2021 года Ленинский районный суд Перми принял решение о расчете стоимости компенсации по оценочному расчету, который представили сами дольщики. В итоге дом и земельный участок были оценены в 39 млн рублей.

Споры о переселении горожан из аварийного жилья продолжаются. Как видно, чаще всего они касаются денежной компенсации. По словам Станислава Шестакова, в его практике суды нередко встают на сторону жителей, если те предоставляют все необходимые документы и экономические обоснования.

В случае, когда людям кажется, что расселение затягивается, администрация идет навстречу и предоставляет маневренный фонд до момента, пока переселенцы не найдут жилье. Правда, есть эпизоды, когда люди просто не хотят никуда переезжать в силу того, что привыкли к месту. Здесь приходится, конечно, обращаться в суды.

С начала года в Перми снесено 25 аварийных домов в разных районах города. До конца декабря планируется снести еще четыре по адресам: Карпинского, 12, 13, Углеуральская, 4, Барамзиной, 27.