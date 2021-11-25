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Производство стеклоомывающей жидкости с метанолом пресекли в Перми

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 12:47
Происшествия
Производство стеклоомывающей жидкости с метанолом пресекли в Перми
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 25 ноября. Сотрудники МВД и ФСБ Прикамья пресекли деятельность по производству стеклоомывающей жидкости, в состав которой входил метанол. Предприятие располагалось в ангаре на улице Промышленной.

По данным краевого МВД, фирма, которая занималась изготовлением, была официально зарегистрирована. А основным видом деятельности, указанным в учредительных документах, была реализация автохимии.

Информацию ФАН также подтвердила представитель МВД, помощник министра Ирина Волк.

Производство стеклоомывающей жидкости с метанолом пресекли в Перми
59.мвд.рф / ГУ МВД России по Пермскому краю
В полиции ФАН рассказали, что во время дачи показаний сотрудники предприятия говорили, что не в курсе законодательного запрета на использование метилового спирта для бытовых целей. Только поэтому компания уже не первый год торгует стеклоомывающей жидкостью. 

«Готовая продукция поставлялась в города и села Пермского края, а также в Республику Татарстан. В ходе обысков изъято более 16 тысяч литров метилового спирта, а также порядка двух тысяч канистр готовой к продаже жидкости», — уточнили ФАН в ГУ МВД по Прикамью.

Уголовное дело возбуждено за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Следственный комитет в срочном порядке возбудил уголовное дело за сбыт продукции, из-за которой в один день погибли пять человек. Все они купили алкоголь на мини-рынке. 

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Все новости / Происшествия / Производство стеклоомывающей жидкости с метанолом пресекли в Перми
фсб обыски пермь метиловый спирт незаконный сбыт
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