Производство стеклоомывающей жидкости с метанолом пресекли в Перми

Пермь, 25 ноября. Сотрудники МВД и ФСБ Прикамья пресекли деятельность по производству стеклоомывающей жидкости, в состав которой входил метанол. Предприятие располагалось в ангаре на улице Промышленной.
По данным краевого МВД, фирма, которая занималась изготовлением, была официально зарегистрирована. А основным видом деятельности, указанным в учредительных документах, была реализация автохимии.
Информацию ФАН также подтвердила представитель МВД, помощник министра Ирина Волк.
«Готовая продукция поставлялась в города и села Пермского края, а также в Республику Татарстан. В ходе обысков изъято более 16 тысяч литров метилового спирта, а также порядка двух тысяч канистр готовой к продаже жидкости», — уточнили ФАН в ГУ МВД по Прикамью.
Уголовное дело возбуждено за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Следственный комитет в срочном порядке возбудил уголовное дело за сбыт продукции, из-за которой в один день погибли пять человек. Все они купили алкоголь на мини-рынке.