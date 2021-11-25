Аренда лесов Прикамья принесла бюджету РФ почти 2 миллиарда рублей

Пермь, 25 ноября. Доходы от использования лесов в Прикамье выросли на 27%. Среди регионов ПФО Пермский край является лидером по платежам в федеральную казну.

Всего за девять месяцев 2021 года в консолидированный бюджет страны из Прикамья поступило 1,9 млрд рублей. Основная часть — это аренда участков для заготовки древесины.

По данным Рослесинфорга, сегодня в Пермском крае свыше двух тысяч лесных участков находятся в аренде под различные цели, в частности, заготовки и организации мест отдыха. Общая площадь — 5,8 млн гектаров или 48% всего лесного фонда региона.

«Среди регионов ПФО Прикамье — лидер по платежам, перечисленным в казну страны. В бюджет Пермского края в 2021 году поступило более 1 млрд рублей, а в федеральный — 760 млн рублей. Это на 400 миллионов больше чем в 2020-м», — рассказали ФАН в Пермском филиале Рослесинфорга.

Общая сумма доходов России от использования лесов ПФО составляет почти 7 млрд рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что одно из крупнейших химических предприятий Пермского края компенсировало причиненный окружающей среде вред. Речь идет о нескольких миллионах рублей.