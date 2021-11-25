В Перми на 4,6 млн рублей оштрафовали туристов, не сдавших ПЦР-тесты после поездок

Пермь, 25 ноября. Вернувшихся из-за границы жителей Прикамья оштрафовали уже на общую сумму 4,6 млн рублей. Все они не смогли предоставить ПЦР-тесты.

В краевом Роспотребнадзоре ФАН рассказали, что за 10 месяцев 2021 года в Пермь осуществлялись прямые перелеты из Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Турции, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана.

«В течение трех дней со дня прибытия на территорию России граждане обязаны пройти однократное тестирование методом ПЦР. До получения результатов сохраняется обязательная изоляция. В итоге к административной ответственности привлечены 1044 человека. Рассмотрено 595 дел. Общая сумма штрафов составила 4 млн 632 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

С апреля 2021 года в пермском аэропорту организовано выборочное тестирование иностранных граждан на COVID-19. За счет средств федерального бюджета обследовано 3267 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермяк в течение 10 лет не выплачивал алименты родному ребенку. Но даже когда выплатил долг, не смог вылететь заграницу