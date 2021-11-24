Житель Прикамья убил знакомого и уехал на украденном тракторе, чтобы продать ружье  

Пермь, 24 ноября. Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Прикамья. 52-летнего мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям, в частности, убийство, хищение и сбыт оружия, угон транспортного средства.

Все преступления он совершил в течение одного дня. В конце июня 2021 года в нежилом поселке Малый Щугор мужчина отдыхал вместе со знакомым. Между ними произошел конфликт. В итоге обвиняемый дождался, когда его товарищ уснет, взял у него ружье и застрелил знакомого.

«Затем он похитил ружье, угнал трактор, доехал на нем до поселка Вишерогорск и сбыл похищенное оружие местному жителю», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье вынесен приговор в отношении 50-летнего жителя Кунгура. Он признан виновным в организации приготовления заказного убийства.