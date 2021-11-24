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Воспитатель детсада Перми, где ребенок гулял по снегу босиком, перенесла инфаркт  

Происшествия
Воспитатель детсада Перми, где ребенок гулял по снегу босиком, перенесла инфаркт  
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Пермь, 24 ноября. Трехлетний ребенок в одном из детских садов столицы Прикамья оказался на прогулке без обуви. Мама мальчика рассказала СМИ, что пришла за ним около 18:00, и сколько именно времени он провел на улице в одних колготках, она сказать не может.

Когда женщина обратилась к воспитательнице, та ответить ничего не смогла. Правда позже пояснила, что пропустила момент из-за длинных штанов, надетых на ребенка. В итоге мама малыша написала заявление в полицию. Правоохранители, как и департамент образования, начали проверку.

В детском саду принесли извинения и рассказали, что воспитательница слишком сильно переживает инцидент, у нее случился инфаркт. Она написала заявление об увольнении и сказала, что недостойна более воспитывать детей.

При этом мама мальчика уже после всего заявила, что их группа, которую посещает ее ребенок, должным образом не оборудована, а у воспитанников дважды обнаруживали вшей. Но в дошкольном учреждении назвали это заявление глупостью.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что служба паллиативной помощи фонда «Дедморозим» ежегодно поддерживает более 160 детей. Ее специалисты совершают около 2500 выездов.

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Все новости / Происшествия / Воспитатель детсада Перми, где ребенок гулял по снегу босиком, перенесла инфаркт  
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