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Пермскому инвалиду, потерявшему из-за COVID-19 отца и деда, нашли опекуна   

Общество
Пермскому инвалиду, потерявшему из-за COVID-19 отца и деда, нашли опекуна   
vk.com  /  Дмитрий Жебелев

Пермь, 23 ноября. Молодому человеку с инвалидностью Владу, который из-за коронавируса потерял всех родных, и мог оказаться в интернате, нашли опекуна. Всего 34 человека выразили желание взять заботу о парне на себя. В итоге опеку оформила Валентина.

Женщина узнала про Влада от своей коллеги, которая отправила ей ссылку на новость. Валентина позвонила на горячую линию «Дедморозим».

«Уже через пару дней, с разрешения органов опеки, вместе с сотрудниками фонда она впервые побывала в гостях у парня. У Валентины есть трое взрослых детей и опыт воспитания приемного ребенка с инвалидностью. А еще — не только желание, но и возможности сделать жизнь парня счастливой», — рассказали ФАН в «Дедморозим».

Валентина вспоминает, что сначала Влад махал головой, не хотел делать то, что ему предлагала будущий опекун.

«А я ему говорю: сыночек, вместе мы многого добьемся, мы будем тобой гордиться. Сейчас планируем сделать загранпаспорт, чтобы проходить реабилитацию за границей. Снимем просторную квартиру в Перми, обустроим ее под нужды Влада, сделаем специальную тренажерную комнату. Еще хочу, чтобы он учился в школе. Он любит астрономию, космос, ему интересны путешествия», — поделилась с волонтерами своими впечатлениями Валентина.

Нужно отметить, что женщина не хочет раскрывать свою личность. Сама говорит, что так лучше, чтобы жизнь молодого человека, к которому за последнее время было приковано много внимания, как можно скорее вернулась в нормальное русло.

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