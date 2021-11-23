Пермь, 23 ноября. В Прикамье вынесен приговор в отношении 50-летнего жителя Кунгура. Он признан виновным в организации приготовления заказного убийства.

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что весной 2021 года мужчина нанял киллера за 800 тысяч рублей. Целью являлся 66-летний предприниматель.

«Все действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов на стадии приготовления. Злоумышленник был задержан после передачи всей суммы исполнителю убийства, который действовал под контролем», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

Суда отправил жителя Кунгура на 8 лет в колонию строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в одном из микрорайонов Перми жестоко убили собаку. Подростки или дети, в этом будут разбираться правоохранители, засунули животному в пасть петарду.