Самая популярная джаз-певица США МакФерсон выступит в Перми

Пермь, 22 ноября. Столицу Прикамья посетит обладательница голоса в три с половиной октавы Зении МакФерсон. Певицу сравнивают с Уитни Хьюстон и Ариеттой Франклин.

По словам специалистов, в ее голосе сочетаются афробит, фанк и джаз. Сегодня МакФерсон считается самой популярной джазовой певицей в США.

На одной сцене с ней выступят: пермский ансамбль «Роман Аверин Project» и «Квартет Олега и Натальи Бутман».

Концерт пройдет 27 ноября в 21:30 на Заводе Шпагина. На него смогут попасть все желающие. Вход по QR-кодам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермский Театр «У Моста» представил «Макбет» на Ереванском Шекспировском фестивале. Всего на разных сценах были отыграны 15 спектаклей.