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Мишустин планирует посетить Пермь

Общество
Мишустин планирует посетить Пермь
Пресс-центр Гайдаровского форума  / 

Пермь, 22 ноября. В начале декабря в столицу Прикамья может приехать председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По информации «Нового Компаньона», во время встречи с региональными властями российскому премьеру расскажут о подготовке к празднованию 300-летия Перми.

К большому юбилею города в 2023 году построят, отремонтируют, реконструируют свыше 100 объектов. На это выделено, в том числе из федерального бюджета, около 140 млрд рублей.

В Пермь уже неоднократно приезжал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он возглавляет оргкомитет по подготовке юбилея, в состав которого входят 33 человека, в том числе глава Прикамья Дмитрий Махонин, мэр Перми Алексей Демкин, а также Андрей Кузяев, Вагит Алекперов, Теодор Курентзис, Денис Мацуев, Сергей Кущенко и другие.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Михаил Мишустин назначил на новые направления первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

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пермь строительство мишустин оргкомитет юбилей города
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