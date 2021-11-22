Распилили банкомат: в Перми ограбили отделение Сбербанка

Пермь, 22 ноября. Сообщение о хищении одного из офисов Сбербанка поступило в полицию в понедельник, 22 ноября. Сам инцидент случился, по предварительной информации в ночь с 20 на 21 ноября.

Жители дома по адресу Солдатова, 34, где находится отделение, рассказали в соцсетях, что за день до инцидента у них был вскрыт подвал, и случилось подтопление. Некоторые связывали оба этих случая. Однако позже стало известно, что грабители распилили банкомат.

На месте сегодня работает следственная группа. В пресс-службах МВД и банка дополнительных комментариев пока не дают.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что курьеры фирмы по доставке еды Delivery Club были награждены за проявленную отвагу и самоотверженность при задержании вора в Перми.