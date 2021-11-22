Живодеры взорвали петарду в пасти собаки в Перми, животное скончалось

Пермь, 22 ноября. В одном из микрорайонов Перми жестоко убили собаку. Подростки или дети, в этом будут разбираться правоохранители, засунули животному в пасть петарду.

По предварительным данным, ЧП произошло в лесу около санатория поселка Крым. Живодеры засунули в пасть собаки петарду и взорвали ее.

Зоозащитники, снявшие видео последствий, сообщили, что уже вычислили тех, кто может быть причастен к жестокому убийству. Теперь они будут добиваться того, чтобы дело дошло до суда.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что смертельное ДТП с участием лося произошло в Прикамье. Травмы получила молодая пассажирка автомобиля.