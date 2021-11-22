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Завод напитков в Пермском крае внедрил маркировку минеральной воды

Общество
Завод напитков в Пермском крае внедрил маркировку минеральной воды
pixabay.com  /  congerdesign

Пермь, 22 ноября. Очерский завод напитков в Прикамье впервые внедрил в цикл производства маркировку минеральной природной питьевой воды. Сейчас потребители, у которых установлено бесплатное приложение «Честный Знак», могут перед покупкой получить всю информацию о товаре.

В 2021 году в России введена обязательная маркировка целого ряда товаров, таких как сыры, мороженое, молочка со сроками хранения до и более 40 суток. С 1 декабря маркировка станет обязательной для минеральной природной питьевой воды, а с 1 марта 2022 года – для всей упакованной питьевой воды.

«Внедрение обязательной маркировки дает хорошие показатели в выявлении фальсификата. Часть производителей выходят из тени, рынок обеляется, увеличиваются налоговые отчисления, снижается количество некачественной продукции», — рассказал пресс-службе администрации Пермского края руководитель проектов товарной группы «Вода» Центра развития перспективных технологий Дмитрий Субботин.

Вся маркированная продукция проходит через единую национальную систему маркировки «Честный Знак». Любой житель страны через смартфон способен отследить весь путь товара с момента производства или ввоза в страну до момента покупки.

Ранее ФАН писал, что прикамские разработчики представили уникальную технологию, которая позволяет мгновенно отслеживать разрушение конструкций. Делается это с помощью Smart-слоев — оптоволоконных «нитей».

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пермский край приложение маркировка фальсификат минеральная вода
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