Пермь, 22 ноября. Житель столицы Прикамья в течение 10 лет не выплачивал алименты родному ребенку. За это время долг вырос почти до миллиона рублей.

В Управлении ФССП по Пермскому краю ФАН рассказали, что мужчина официально нигде не работал, никакого имущества в собственности у него не было, а по месту регистрации он не проживал.

«Приставы пытались установить местонахождение неплательщика, но разыскные мероприятия результата не приносили. В итоге должника ограничили в праве выезда за пределы РФ. И пермяк пришел сам, пояснил, что ему срочно необходимо выехать за рубеж и попросил квитанцию на оплату задолженности», — пояснили в ФССП Прикамья.

Однако, несмотря на полное погашение задолженности и снятие запрета на выезд из страны, нерадивому отцу придется отложить отъезд. Суд назначил ему 80 часов обязательных работ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что одно из крупнейших химических предприятий Пермского края после вмешательства приставов компенсировало причиненный окружающей среде вред. Речь идет о почти двух миллионах рублей.