Пермский театр «У Моста» успешно представил «Макбета» в Ереване

Пермь, 21 ноября. Театр «У Моста» представил «Макбет» на Ереванском Шекспировском фестивале. Всего на разных сценах были отыграны 15 спектаклей.

Режиссером спектакля пермского театра выступил лауреат Чешской национальной премии, фестиваля «Золотая маска», премии правительства РФ, художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

«Мы всегда представляем классические произведения в классическом стиле. Но мы также обращаемся к пьесам, которые связаны с ведьмами, демонами, мертвыми. Именно поэтому наш театр называют мистическим, — рассказал пресс-службе учреждения Федотов. — Многие авторы той эпохи незаслуженно забыты. А Шекспир — гений, его произведения оригинальны».

vk.com / Пермский театр «У Моста»

«Это было невероятное событие. 650-местный зал переполнен до отказа, люди носили стулья, сидели на ступеньках и даже стояли весь спектакль. «Макбет» всех загипнотизировал. Почти два часа люди смотрели на сцену, забыв про время. Смотрели и восхищались тем, как происходило это театральное чудо», — рассказал после премьеры будущий актер.

По словам студента актерского факультета Ереванского театрального института Тони Амзаяна, «Макбет» был для него первым спектаклем театра «У Моста». И он говорит, что теперь точно не последним.

Международный фестиваль в Ереване — участник известной сети европейских Шекспировских фестивалей. С 2016 года его директором фестиваля является Каро Балян, а учредителем — председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экс-танцора Пермского театра оперы и балета, дважды номинированного на «Золотую маску», Ивана Порошина обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки в США.