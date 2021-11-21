Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 15:35
15:32
Происшествия
«Это не он»: Песков прокомментировал пост в Instagram сына о гибели блогера Губденского
15:25
Политика
Польша еще не приняла решение о закрытии пункта пропуска «Кузница»
15:20
Происшествия
Житель Башкирии погиб при пожаре в своем доме
15:19
Происшествия
Руководитель отдела СК попался с поличным на взятке в Рязанской области
15:18
Весь мир
Чиновники ФРС дали рецепт по сдерживанию инфляции в США
15:14
Общество
Пользователей соцсетей в Германии насторожил нетипичный для зимы товар на полках магазинов
15:12
Политика
Песков назвал Путина единственным действующим свидетелем Минских соглашений
15:10
Общество
Врач Хило назвала пять причин появления неприятного запаха изо рта
15:08
Экономика
Аналитик Попов отметил волатильность цен на аренду квартир
15:06
Происшествия
Пенсионерка сгорела в своей квартире в Нижнем Новгороде
Все новости

«Дорогу Меркель» в Пермском крае привели в порядок

Общество
«Дорогу Меркель» в Пермском крае привели в порядок
vk.com  /  Народный комиссар

Пермь, 21 ноября. В деревне Косотуриха Прикамья отремонтировали «дорогу Меркель». Положен свежий асфальт, появился тротуар, автобусная остановка.

Год назад жители деревни Косотуриха написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу, которая давно пришла в негодность.

Тогда же в региональном минтрансе заявили, что полномочия по регулированию деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного назначения закреплены за администрациями районов. Принять дорогу Пермь — Усть-Качка — Косотуриха на баланс Пермского муниципального района планируют в 2021 году.

По словам активиста Василия Кучумова, радует, что после того, как дорогу приняли на баланс, откладывать ее ремонт не стали. Выполнен сам ремонт полотна качественно.

«Стоит отдать должное властям Пермского района. В отличие от наших, чиновники других регионов откровенно послали жителей, когда те тоже использовали информационный посыл с просьбой к Меркель», — пояснил ФАН Кучумов. 

В целом, жители деревни оценили выполненную работу, но нашлись и критики, надо признать, не без оснований.

«Данное благородное дело не доведено до конца! Точку можно поставить только в том случае, когда будут установлено ветрозащитные экраны, и желательно их установить от ФАПа до остановки в обоих направлениях. Установить в этом сезоне знаки «пешеходный переход». А весной нарисовать разметку. Тогда можно будет и закрыть глаза на то, что тротуар положили не с той стороны, как удобно было бы народу», — написала в соцсетях Надежда У.

Факт того, что тротуар сделан на другой стороне от дорожных фонарей, и это не дело, признал и глава Пермского района Владимир Цветов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Дорогу Меркель» в Пермском крае привели в порядок
меркель пермский край автомобили автобусы дорога ремонт дороги
Комментировать