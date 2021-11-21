«Дорогу Меркель» в Пермском крае привели в порядок

Пермь, 21 ноября. В деревне Косотуриха Прикамья отремонтировали «дорогу Меркель». Положен свежий асфальт, появился тротуар, автобусная остановка.

Год назад жители деревни Косотуриха написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу, которая давно пришла в негодность.

Тогда же в региональном минтрансе заявили, что полномочия по регулированию деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного назначения закреплены за администрациями районов. Принять дорогу Пермь — Усть-Качка — Косотуриха на баланс Пермского муниципального района планируют в 2021 году.

По словам активиста Василия Кучумова, радует, что после того, как дорогу приняли на баланс, откладывать ее ремонт не стали. Выполнен сам ремонт полотна качественно.

«Стоит отдать должное властям Пермского района. В отличие от наших, чиновники других регионов откровенно послали жителей, когда те тоже использовали информационный посыл с просьбой к Меркель», — пояснил ФАН Кучумов.

В целом, жители деревни оценили выполненную работу, но нашлись и критики, надо признать, не без оснований.

«Данное благородное дело не доведено до конца! Точку можно поставить только в том случае, когда будут установлено ветрозащитные экраны, и желательно их установить от ФАПа до остановки в обоих направлениях. Установить в этом сезоне знаки «пешеходный переход». А весной нарисовать разметку. Тогда можно будет и закрыть глаза на то, что тротуар положили не с той стороны, как удобно было бы народу», — написала в соцсетях Надежда У.

Факт того, что тротуар сделан на другой стороне от дорожных фонарей, и это не дело, признал и глава Пермского района Владимир Цветов.