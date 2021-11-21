Пермяки хотят видеть в городе музей индустриального наследия

Пермь, 21 ноября. Подведены промежуточные итоги соцопроса об отношении людей к индустриальному наследию и необходимости создания в столице Прикамья Технического музея.

По данным исследования сервиса коллективного принятия решений «Ярейтинг», 72% опрошенных собирательный образ пермяка, как работника завода. 9% за купца, торговца. 6% за крестьянина. 4% за репрессированного или ссыльнопоселенца.

По мнению авторов идеи создания в столице Прикамья Технического музея — это должно быть место, где были бы представлены автомобили, мотоциклы, автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовики, паровозы и все индустриальное наследие, которым может гордиться Пермский край.

yarating.ru / Ярейтинг

«Поддерживаю идею. В Нижнем Тагиле целый завод стал музеем, в Верхней Пышме огромная музейная площадка с техникой. Наши краеведы тоже стараются, музей Мотовилихинского завода тоже очень интересный», — пишет в комментариях один пользователей.

«Обязательно нужен такой музей, нужно сохранять память о своем крае всегда», — согласен elizavr.

В голосовании приняли участие более тысячи человек. Были те, кто затруднился ответить на ряд вопросов, но, в целом, никто из респондентов не высказался против создания такого музея или против сохранения промышленного наследия региона.

vk.com / Анастасия Козич

«Это справедливо. Пермь — действительно уникальна по своей культуре. Но давайте копнем глубже. Если бы мы не были успешным индустриальным городом, то никогда бы не стали культурной столицей. Начиная со Строгановских времен, их коллекции, архитектурные ансамбли, но у них источник дохода – это была промышленность. И в дальнейшем, если бы у нас не было мощных транспортных путей, как река Кама, как железная дорога, то к нам бы сюда ни блокадная эвакуация, ни Третьяковка не приехали. Мы обязаны своим индустриальным корням», — рассказал ФАН директор пермского «Ретро-гаража» Александр Черепанов.

При этом необходимо отметить, что 487 респондентов назвали Пермь «крупным индустриальным городом», а 391 человек сказал, что для них это «культурная столица Урала и Поволжья». Эти данные важны, если говорить о споре между авторами идеи и министерством культуры Пермского края по поводу места расположения Технического музея, о чем ФАН писал ранее

На вопрос, а стоит ли, в принципе, сохранять в Прикамье индустриальное (промышленное) наследие, ни один человек не ответил «нет».