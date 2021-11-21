Шоплифтера отправили в колонию строго режима в Прикамье

Пермь, 21 ноября. Вынесен приговор шоплифтеру в Прикамье за совершение шести краж. Преступления житель Кунгура совершил с мая по июнь 2021 года.

Шоплифтерами называют магазинных воров. Это понятие возникло в США с появлением первых магазинов самообслуживания еще в 40-х годах 20 века.

Кунгурского вора удалось вычислить с помощью видеокамер. Он прятал товары под одеждой. В основном выносил продукты питания, алкоголь и средства гигиены. Особым спросом у мужчины пользовались упаковки сыра и плитки шоколада.

«Злоумышленник похищал товар с целью дальнейшей продажи, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно судим за различные преступления и правонарушения, в том числе и за совершение хищений», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В итоге суд отправил шоплифтера на один год в колонию строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что секс-шопу в Перми пригрозили штрафом, если магазин не усилит контроль за продажей товаров. Это произошло из-за кражи вибратора.