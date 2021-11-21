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Массовые поиски трех подростков, сбежавших из центра помощи, объявлены в Прикамье

Происшествия
Массовые поиски трех подростков, сбежавших из центра помощи, объявлены в Прикамье
vk.com  /  Марина Колесова

Пермь, 21 ноября. Из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Краснокамска сбежали трое подростков. Об этом сообщили сразу несколько поисковых отрядов Пермского края.

Массовые поиски трех подростков, сбежавших из центра помощи, объявлены в Прикамье
vk.com / Поисковый отряд имени Ирины Бухановой
Арсений Ф.: на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, карие глаза. Небольшая тату в виде креста на пальце.

Массовые поиски трех подростков, сбежавших из центра помощи, объявлены в Прикамье
vk.com / Поисковый отряд имени Ирины Бухановой
Полина Ф.: на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост около 178 см, голубые глаза, на лице веснушки.

Массовые поиски трех подростков, сбежавших из центра помощи, объявлены в Прикамье
vk.com / Поисковый отряд имени Ирины Бухановой
Никита О.: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, голубые глаза. На правой кисти татуировка в виде розы, на пальцах левой руки тату в виде наперстка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что курьеры фирмы по доставке еды Delivery Club были награждены за проявленную отвагу и самоотверженность при задержании преступника в Перми.

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Все новости / Происшествия / Массовые поиски трех подростков, сбежавших из центра помощи, объявлены в Прикамье
пермский край волонтеры поиски помощь пропали дети
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