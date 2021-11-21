Массовые поиски трех подростков, сбежавших из центра помощи, объявлены в Прикамье

Пермь, 21 ноября. Из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Краснокамска сбежали трое подростков. Об этом сообщили сразу несколько поисковых отрядов Пермского края.

vk.com / Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

: на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, карие глаза. Небольшая тату в виде креста на пальце.

vk.com / Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

: на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост около 178 см, голубые глаза, на лице веснушки.

vk.com / Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, голубые глаза. На правой кисти татуировка в виде розы, на пальцах левой руки тату в виде наперстка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что курьеры фирмы по доставке еды Delivery Club были награждены за проявленную отвагу и самоотверженность при задержании преступника в Перми.