Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Пермском крае

Пермь, 21 ноября. Иномарка Hyundai и грузовик «Газон» столкнулись на трассе М7 «Волга» в Пермском крае. Подробности ДТП уточнили в краевом управлении МВД России.

Предварительно установлено, что 43-летняя женщина за рулем Hyundai выехала на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение с грузовиком. Большегрузом управлял 40-летний водитель. Авария произошла 20 ноября в Нытвенском районе.

В результате происшествия погибла сама виновница ДТП, а ее 14-летний пассажир был доставлен в больницу с различными травмами. На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

Лобовое ДТП с участием грузовика MAN ранее произошло в Ленинградской области. В результате столкновения фуры и внедорожной иномарки погибли три человека.