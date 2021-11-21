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Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Пермском крае

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 09:04
Происшествия
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Пермском крае
wikipedia.org  /  Ilya Plekhanov

Пермь, 21 ноября. Иномарка Hyundai и грузовик «Газон» столкнулись на трассе М7 «Волга» в Пермском крае. Подробности ДТП уточнили в краевом управлении МВД России.

Предварительно установлено, что 43-летняя женщина за рулем Hyundai выехала на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение с грузовиком. Большегрузом управлял 40-летний водитель. Авария произошла 20 ноября в Нытвенском районе.

В результате происшествия погибла сама виновница ДТП, а ее 14-летний пассажир был доставлен в больницу с различными травмами. На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

Лобовое ДТП с участием грузовика MAN ранее произошло в Ленинградской области. В результате столкновения фуры и внедорожной иномарки погибли три человека.

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