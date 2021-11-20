Пермскому секс-шопу пригрозили штрафом из-за кражи вибратора

Пермь, 20 ноября. Секс-шопу в Перми пригрозили штрафом, если магазин не усилит контроль за продажей товаров. Это произошло из-за кражи вибратора.

Злоумышленник украл из секс-шопа вибратор, стоимость которого составляет 7,9 тыс. рублей, и афродизиак. В результате этого инцидента руководство магазина обратилось к сотрудникам правоохранительных органов, которые после этого нашли похитителя.

Администратор секс-шопа заявил, что подозреваемым является ранее судимый мужчина. При этом правоохранители полагают, что одной из причин кражи является расположение товаров, которые лежат на витринах. В итоге у клиентов магазина есть свободный доступ к продукции.

Полиция призвала администрацию секс-шопа проинструктировать работников об усилении контроля за клиентами и обеспечить охрану. Магазин должен за месяц рассмотреть это и сообщить правоохранителям о принятых мерах.

Злоумышленники ранее похитили аппарат для моментальных снимков. Инцидент произошел в Туле. Сотрудники правоохранительных органов в итоге задержали правонарушителей. Кража попала на видео.