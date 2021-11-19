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Полиция Перми наградила трех курьеров, которые помогли поймать вора

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 19:16
Общество
Полиция Перми наградила трех курьеров, которые помогли поймать вора
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Пермь, 19 ноября. Курьеры фирмы по доставке еды Delivery Club были награждены за проявленную отвагу и самоотверженность при задержании преступника.

Сотрудники доставки в Перми Дмитрий Родин, Владимир Лебедев и Вячеслав Яковлев ехали на обед, когда заметили подозрительного мужчину на велосипеде: он скинул на землю противоугонный трос, когда проезжал мимо них. Курьеры не растерялись и поехали за подозреваемым, догнали его и задержали. Оказалось, что преступник успел украсть по городу порядка 30 велосипедов.

Начальник управления МВД Перми Юрий Пепеляев наградил грамотами курьеров за задержание вора. А сервис Delivery Club вручил каждому мужчине по 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее две коровы помогли сотрудникам полиции задержать пьяного «байкера» в Красноярском крае. Водитель мопеда управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, но животные перегородили ему путь.

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