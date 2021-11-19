Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 10:18
10:18
Общество
«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Москвы в мексиканский Канкун
10:17
Спорт
Экс-вратарь Александр Филимонов назвал лучших голкиперов в истории чемпионатов России
10:14
Экономика
Минтруд РФ уточнил правила предоставления пособий малообеспеченным гражданам
10:14
Общество
Низкокалорийная диета признана наиболее благоприятной для диабетиков
10:13
Происшествия
Один человек пострадал при столкновении поезда с грузовиком в Амурской области
10:12
Общество
Причины и последствия жестокого обращения с детьми обсудят в пресс-центре «Патриот»
10:11
Происшествия
Житель Саратова зарезал мать своих детей и ее нового возлюбленного
10:10
Общество
Минэкономразвития России предложило разрешить операторам передавать данные клиентов банкам
10:08
Происшествия
Загорелся приют для собак в Москве
10:07
Политика
Капитан I ранга Горбачев оценил боеспособность армии Украины
Все новости

Smart-слои пермских ученых помогут отследить разрушение важных конструкций

Технологии
Smart-слои пермских ученых помогут отследить разрушение важных конструкций
pstu.ru  /  Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Пермь, 19 ноября. Прикамские разработчики представили уникальную технологию, которая позволяет мгновенно отслеживать разрушение конструкций. Делается это с помощью Smart-слоев — оптоволоконных «нитей», которые внедряются внутрь изделий.

В пермском политехническом университете (ПНИПУ) ФАН рассказали, что у разработки пока нет аналогов в мире. Она поможет проводить мониторинг состояния изделий в режиме реального времени без остановки производства.

«Сейчас для отслеживания деформации ответственных конструкций применяют волоконно-оптические датчики, но устанавливать их на поверхность или внедрять в структуру изделий сложно. Мы предложили применять тонкостенные Smart-слои. Они смогут осуществлять диагностику в режиме реального времени и определять долговечность изделий, — рассказал пресс-службе ПНИПУ доцент кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» Глеб Шипунов.

В вузе пояснили, что нынешние системы мониторинга не всегда подходят для диагностики конструкций большого формата. Некоторые из них требуют спецоборудования в дорогостоящих лабораториях и остановки процесса производства. 

Smart-слои пермских ученых помогут отследить разрушение важных конструкций
pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет
Ученые уже провели серию испытаний вместе с коллегами из Центра экспериментальной механики и Института механики сплошных сред УрО РАН. 

«Инновационная система мониторинга будет перспективна для внедрения в авиационной, аэрокосмической, горнодобывающей, железнодорожной, строительной областях и мостостроении, считают разработчики. Наши ученые уже представили первые прототипы, которые готовы к внедрению на предприятиях», — уточнили ФАН в ПНИПУ.

Разработка находится в поиске заинтересованных компаний, на базе которых можно проводить опытно-конструкторские работы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что одно из крупнейших химических предприятий Пермского края компенсировало причиненный окружающей среде вред. Речь идет о почти двух миллионах рублей.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Smart-слои пермских ученых помогут отследить разрушение важных конструкций
ученые пермь разработка лаборатории политехнический университет
Комментировать