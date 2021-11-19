Smart-слои пермских ученых помогут отследить разрушение важных конструкций

Пермь, 19 ноября. Прикамские разработчики представили уникальную технологию, которая позволяет мгновенно отслеживать разрушение конструкций. Делается это с помощью Smart-слоев — оптоволоконных «нитей», которые внедряются внутрь изделий.

В пермском политехническом университете (ПНИПУ) ФАН рассказали, что у разработки пока нет аналогов в мире. Она поможет проводить мониторинг состояния изделий в режиме реального времени без остановки производства.

«Сейчас для отслеживания деформации ответственных конструкций применяют волоконно-оптические датчики, но устанавливать их на поверхность или внедрять в структуру изделий сложно. Мы предложили применять тонкостенные Smart-слои. Они смогут осуществлять диагностику в режиме реального времени и определять долговечность изделий, — рассказал пресс-службе ПНИПУ доцент кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» Глеб Шипунов.

В вузе пояснили, что нынешние системы мониторинга не всегда подходят для диагностики конструкций большого формата. Некоторые из них требуют спецоборудования в дорогостоящих лабораториях и остановки процесса производства.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Инновационная система мониторинга будет перспективна для внедрения в авиационной, аэрокосмической, горнодобывающей, железнодорожной, строительной областях и мостостроении, считают разработчики. Наши ученые уже представили первые прототипы, которые готовы к внедрению на предприятиях», — уточнили ФАН в ПНИПУ.

Ученые уже провели серию испытаний вместе с коллегами из Центра экспериментальной механики и Института механики сплошных сред УрО РАН.

Разработка находится в поиске заинтересованных компаний, на базе которых можно проводить опытно-конструкторские работы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что одно из крупнейших химических предприятий Пермского края компенсировало причиненный окружающей среде вред. Речь идет о почти двух миллионах рублей.