Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Перми

Пермь, 19 ноября. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил отчитаться Следственный комитет Прикамья по факту неоднократных жалоб жителей на невыносимые условия проживания в одном из аварийных домов. Люди жалуются на бездействие властей.

Дом по адресу: ул. Щербакова, 16 был признан аварийным в 2019 году. Расселить его планируется не раньше 2025 года. Чтобы привлечь внимание, жители даже стали водить экскурсии.

Центральный аппарат Следственного комитета проконтролирует выполнение поручения председателя.