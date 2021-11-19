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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Перми

Общество
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Перми
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Пермь, 19 ноября. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил отчитаться Следственный комитет Прикамья по факту неоднократных жалоб жителей на невыносимые условия проживания в одном из аварийных домов. Люди жалуются на бездействие властей. 

Дом по адресу: ул. Щербакова, 16 был признан аварийным в 2019 году. Расселить его планируется не раньше 2025 года. Чтобы привлечь внимание, жители даже стали водить экскурсии.

Центральный аппарат Следственного комитета проконтролирует выполнение поручения председателя.

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бастрыкин пермь следственный комитет рф аварийное жилье жители
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