Звезда пермского балета Порошин подозревается в изнасиловании в США

Пермь, 19 ноября. Экс-танцора Пермского театра оперы и балета, дважды номинированного на «Золотую маску», Ивана Порошина обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки в США. По информации ряда СМИ, американская сторона утверждает, что лауреат Дягилевской премии признал вину, однако родственники это отрицают.

Ученица балетной школы в Техасе обвинила Порошина в насилии в аризонском отеле Sonesta Suites. Якобы он принудил ее к сексу и угрожал убить.

Сестра Ивана рассказала, что брат показывал девушке балетную поддержку. При этом ему не предоставили адвоката и переводчика, а также не дают связаться с Порошиным уже четвертый месяц. Близкие собирают деньги на частного адвоката.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудника Росгвардии приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилование мальчика в Перми. Также его лишили воинского звания лейтенанта.