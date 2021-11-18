Семья и соседи скончались в один день после употребления алкоголя в Перми

Пермь, 18 ноября. Следственный комитет Прикамья срочно возбудил уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть людей. Причиной стало массовое отравление людей алкоголем.

В региональном СУ СКР рассказали, что 17 ноября 2021 года в одной из квартир жилого дома скончался житель Дзержинского района. Его супруга и дочь умерли в этот же день в медицинском учреждении. Погибли также и их соседи.

«По версии следствия, они все распивали приобретенный ранее алкоголь. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия. Совместно с сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в Следственном комитете.

По неподтвержденной пока информации алкоголь был приобретен на рынке Гача.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодые жители Перми решили поснимать видео в одном из городских гипермаркетов. Причем главный герой ролика разгуливал по магазину в одних трусах и шапке.