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Семья и соседи скончались в один день после употребления алкоголя в Перми

Происшествия
Семья и соседи скончались в один день после употребления алкоголя в Перми
 /  Пресс-служба УМВД по Калининградской области

Пермь, 18 ноября. Следственный комитет Прикамья срочно возбудил уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть людей. Причиной стало массовое отравление людей алкоголем.

В региональном СУ СКР рассказали, что 17 ноября 2021 года в одной из квартир жилого дома скончался житель Дзержинского района. Его супруга и дочь умерли в этот же день в медицинском учреждении. Погибли также и их соседи.   

«По версии следствия, они все распивали приобретенный ранее алкоголь. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия. Совместно с сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в Следственном комитете.

По неподтвержденной пока информации алкоголь был приобретен на рынке Гача.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодые жители Перми решили поснимать видео в одном из городских гипермаркетов. Причем главный герой ролика разгуливал по магазину в одних трусах и шапке.

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