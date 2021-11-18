Предприятие в Прикамье возместило ущерб после вмешательства прокуратуры и приставов

Пермь, 18 ноября. Одно из крупнейших химических предприятий Пермского края компенсировало причиненный окружающей среде вред. Речь идет о почти двух миллионах рублей.

В региональном управлении ФССП ФАН рассказали, что АО «Березниковский содовый завод» сбрасывало неочищенные производственные сточные воды на землю и в реку Толыч, протекающую на территории Березников.

«Взятые пробы показали значительное превышение химических веществ, что привело к загрязнению почвы и уничтожению ее плодородного слоя. Природоохранная прокурора направила иск о взыскании с завода причиненного вреда. Суд обязал предприятие выплатить порядка 1 млн 850 тыс. рублей», — пояснили в ФССП по пермскому краю.

Исполнительный документ поступил на исполнение к судебным приставам. Предприятие в кратчайшие сроки перечислило всю сумму задолженности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что УФАС Прикамья провело проверки после сообщений граждан о подорожании стройматериалов в регионе. В 2021 году цены на них росли быстрыми темпами.