Права еще 373 дольщиков восстановят в Пермском крае

Пермь, 18 ноября. Фонд защиты прав дольщиков в Прикамье принял решение в отношении четырех проблемных объектов в регионе. Денежные компенсации получат участники долевого строительства домов по адресам: ул. Карпинского, 114 в Перми и ул. Тепличная 4, 8 в Кондратово.

Также наблюдательным советом фонда принято решение о достройке дома по ул. Сокольской, 10б. Таким образом будут восстановлены права 373 дольщиков.

До конца 2023 года в крае должны разобраться с проблемами обманутых дольщиков. Об этом ранее заявлял губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, к этому сроку необходимо восстановить права более двух тысяч человек.

Сейчас на рассмотрении Федерального Фонда защиты прав дольщиков осталось еще четыре дома, по которым ожидаются решения о способе восстановления прав граждан.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что масштабной реформе общественного транспорта и маршрутной сети Перми уже три года. Очередным ее витком стало резкое повышение цен на проезд.