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УФАС заинтересовалось повышением цен на стройматериалы и бензин в Пермском крае

Общество
УФАС заинтересовалось повышением цен на стройматериалы и бензин в Пермском крае
Невские Новости  /  Матвей Владимиров

Пермь, 18 ноября. УФАС Прикамья провело проверки после сообщений граждан о подорожании стройматериалов в регионе. В ведомстве пояснили, что 2021 году цены на них росли быстрыми темпами.

В управлении ФАН рассказали, что во всех случаях производители строительных материалов Пермского края связывали повышение цен с удорожанием используемого сырья. Но в ряде случаев такое повышение вызывает сомнения.

«В частности, подозрения в установлении монопольно высокой цены товара вызвал производитель, занимающийся деревообработкой и производством фанеры. Причем он занимает доминирующее положение на этом товарном рынке — более 50%. Тем не менее предприятие необоснованно увеличило норматив своей рентабельности, то есть решило зарабатывать больше, чем другие участники рынка», — пояснил на онлайн публичных слушаниях руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Информация в отношении данного поставщика направлена в ФАС России. Кроме этого, в ведомство поступило большое число обращений о повышении цен на бензин и дизельное топливо.

УФАС заинтересовалось повышением цен на стройматериалы и бензин в Пермском крае
Федеральное агентство новостей / Анна Новикова
В регуляторе рассказали, что рост общего уровня розничных цен на автозаправочных станциях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» — занимает более 70% рынка в розничной торговле - составил не более 5,8%, что не превышает уровня инфляции.

«В данной ситуации говорить о том, что происходит злоупотребление доминирующим положением, мы не можем. Отметим, что по оценкам Министерства промышленности и торговли РФ, Пермский край вошел в число регионов, где удалось сдержать рост цен на бензин и дизельное топливо ниже уровня инфляции», — сообщили в пермском УФАС.

При этом в оптовом секторе рост цен на моторное топливо достигал 20%. Но цены в рознице в итоге не выросли, благодаря внедрению Правительством РФ и ФАС России механизма демпфера, который призван сглаживать колебания цен на нефть на внешних рынках и цены на оптовых рынках внутри страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ущерб лесному фонду Прикамья из-за незаконной рубки леса в 2021 году превысил 200 млн рублей. К уголовной ответственности привлечены 22 человек.

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