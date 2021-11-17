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Бездействие полицейских привело к убийству человека в Прикамье

Происшествия
Бездействие полицейских привело к убийству человека в Прикамье
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 17 ноября. В среду, 17 ноября, в прикамских Telegram-каналах появилась информация о том, что жители деревни Волчата на протяжении двух часов вызывали полицию. Они пытались сообщить о мужчине, который устроил драку, убил человека и устроил поджог.

В Следственном комитете по Пермскому краю ФАН подтвердили информацию, но пояснили, что инцидент произошел еще летом, и расследование убийства завершено. Сейчас расследуется дело по факту халатности.

По словам местных жителей, они шесть раз звонили в полицию с 21:30, но правоохранители прибыли только около полуночи. В это время дом уже почти сгорел. После тушения был найден труп.

«Сотрудники ОМВД России по Карагайскому району в нарушение требований своих должностных инструкций не приняли мер к своевременному реагированию на сообщение о преступлении. В результате чего было совершено убийство. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, между двумя местными жителями произошла ссора. Супруга одного из них позвонила в полицию и пыталась сообщить об этом. В ходе конфликта один из фигурантов избил другого, а затем взял в руки кувалду, которой нанес не менее пяти ударов. Затем он залил все легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Его обвиняют сразу в нескольких должностных и коррупционных преступлениях.

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убийство поджог уголовное дело пермский край полицейские халатность
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