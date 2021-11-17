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Экс-прокурор одного из районов Перми пойдет под суд за взятки и коррупцию

Происшествия
Экс-прокурор одного из районов Перми пойдет под суд за взятки и коррупцию
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Пермь, 17 ноября. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Его обвиняют сразу в нескольких должностных и коррупционных преступлениях.

В частности, экс-прокурора будут судить за получение взятки с вымогательством в крупном и особо крупном размере, подстрекательство к превышению должностных полномочий, служебный подлог, а также за семь эпизодов посредничества во взяточничестве.

В Следственном комитете по Пермскому краю ФАН рассказали, что с 2015 по 2016 годы он получил лично и через посредников две взятки на общую сумму 2 млн 750 тыс. рублей. С 2017 по 2018 годы бывший прокурор неоднократно был посредником во взяточничестве в крупном размере.

«В 2016 году обвиняемый совершил подстрекательство к превышению должностных полномочий сотрудниками отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам. В итоге последние незаконно прекратили шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении его знакомого», — уточнили в региональном СУ СКР.

На имущество Мурая и его супруги наложен арест на сумму боле 750 тыс. рублей. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудника Росгвардии приговорили к 13 годам тюрьмы из-за изнасилования мальчика в Перми. Также его лишили воинского звания лейтенанта.

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