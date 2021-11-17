Пермяк в трусах и шапке устроил погром в магазине

Пермь, 17 ноября. Молодые жители столицы Прикамья решили поснимать видео в одном из городских гипермаркетов. Причем, главный герой ролика разгуливал по магазину в одних трусах и шапке.

Со слов очевидцев, парень брал с полок товар. Делал это абсолютно беспорядочно — это были и стиральные порошки, и алкоголь, и моющие средства. Затем он поливал им помещение и себя.

Сотрудники магазина вызвали ГБР. По словам очевидцев, молодым людям выписали штраф и отпустили. При этом продавцы говорят, что это не первый случай. Летом 2021 года эти же граждане уже к ним заходили и делали то же самое.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жительницу Прикамья признали виновной в умышленном уничтожении имущества. В июле она подожгла квартиру, в которой проживала вместе с ребенком.