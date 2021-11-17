Очередная управляющая компания заставляет пермяков записывать видеообращения

Пермь, 17 ноября. Жители дома по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 56 бьют тревогу. Они просят СМИ и неравнодушных людей помочь записать им видеообращение властям.

Люди рассказывают, что управляющая компания «Комфорт-Прикамье» не выполняет свои обязанности. По словам родственников одной из жительниц дома, комнату 92-летней труженицы тыла, инвалида второй группы регулярно заливает водой уже на протяжении последних четырех лет.

«Мы обращались в нашу управляющую компанию. Ноль внимания. Скоро из углов в комнате на нас начнут сыпаться кирпичи. Кровля худая. Дому 53 года. Моя мама живет тут 23 года. Никогда за это время не было ремонта кровли. Писали, обращались в УК, нам сказали, закончится зима, все сделаем. И ничего. 22 марта случился пожар, мы чуть не задохнулись тут», — рассказывают жильцы дома.

vk.com / ЧП ДТП Пермь

Как пояснили ФАН в администрации Кировского района, «Комфорт-Прикамье» действительно должным образом не исполняла возложенные на нее обязанности. По данным Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, были исключены сведения о многоквартирном доме №56 по улице Богдана Хмельницкого из реестра лицензий региона.

Администрация района проинформировала жителей.

«Состоялся открытый конкурс по отбору новой управляющей организации. Назначена УК ПМУП «ГКТХ». После включения дома в реестр лицензии этой организации, она приступит к его обслуживанию. Согласно Жилищному кодексу РФ, до этого момента обязанность по содержанию многоквартирным домом лежит на «Комфорт-Прикамье», — рассказали ФАН в администрации.

vk.com / ЧП ДТП Пермь

«Чтобы у инспекции были основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий и принятия мер административного воздействия в отношении УК, необходимо обратиться в ИГЖН письменно с указанием конкретных фактов нарушений. Обращение можно направить в электронной форме через «Интернет-приемную Пермского края» с обязательным подтверждением ЕСИА, через ГИС ЖКХ или в письменной форме по почте (614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10А)», — пояснили в ИГЖН Прикамья.

Там же отметили, что в 2021 году письменных обращений от жильцов дома в части неудовлетворительного состояния кровли не поступало. Данный вопрос взят на контроль.

В ведомстве напоминают, что именно люди вправе сменить способ управления домом или выбрать иную управляющую компанию. Такое решение принимается на общем собрании, инициировать которое может любой собственник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители еще одного многоквартирного дома в Перми просят о помощи. У жильцов дома по адресу Беляева, 32 в июле полностью отключили газ.