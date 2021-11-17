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Семья погибла в ДТП с КамАЗом под Пермью
Происшествия
Семья погибла в ДТП с КамАЗом под Пермью
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 17 ноября. Военный грузовик столкнулся с легковушкой на трассе Полазна-Чусовой в Прикамье. Очевидцы написали в соцсетях, что погибла семья.

В ГУ МВД информацию подтвердили. По предварительным данным, водитель КамАЗ не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Renault.

В результате ДТП трое человек, находившихся в легковой машине, в том числе ребенок, погибли на месте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что школьник погиб под колесами автомобиля в столице Прикамья. Смертельное ДТП произошло поздним вечером, 15 ноября.

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