Семья погибла в ДТП с КамАЗом под Пермью

Пермь, 17 ноября. Военный грузовик столкнулся с легковушкой на трассе Полазна-Чусовой в Прикамье. Очевидцы написали в соцсетях, что погибла семья.

В ГУ МВД информацию подтвердили. По предварительным данным, водитель КамАЗ не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Renault.

В результате ДТП трое человек, находившихся в легковой машине, в том числе ребенок, погибли на месте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что школьник погиб под колесами автомобиля в столице Прикамья. Смертельное ДТП произошло поздним вечером, 15 ноября.